Характеристики товара
Описание
Представляем вам обеденный комплект из акации Evva в сером цвете - идеальное решение для создания уютного и стильного уличного пространства. В этот набор входит диван, два кресла, скамья и журнальный стол, все изготовленные из обработанной под тик акации. Этот материал не только выглядит роскошно, но и обеспечивает надежную защиту от влаги, что делает мебель долговечной и подходящей для использования на открытом воздухе.
Обивка кресел и дивана выполнена из уличной веревки серого цвета, которая не только придает мебели элегантный вид, но и обладает устойчивостью к различным погодным условиям. Роуп не выцветает под воздействием солнца, что гарантирует сохранение первоначального вида мебели на протяжении долгого времени.
Комплект также включает в себя подушки из водоотталкивающего материала, которые обеспечивают дополнительный комфорт и уют во время отдыха на свежем воздухе.
Выберите обеденный комплект из акации Evva в сером цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1520 мм
- Ширина600 мм
- Высота870 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет