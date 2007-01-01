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Лаунж-зона Evva серая

Артикул: CH-077-341
12 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Диван лофт Лиль от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Кресло лофт Хэнк от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Представляем вам обеденный комплект из акации Evva в сером цвете - идеальное решение для создания уютного и стильного уличного пространства. В этот набор входит диван, два кресла, скамья и журнальный стол, все изготовленные из обработанной под тик акации. Этот материал не только выглядит роскошно, но и обеспечивает надежную защиту от влаги, что делает мебель долговечной и подходящей для использования на открытом воздухе.

Обивка кресел и дивана выполнена из уличной веревки серого цвета, которая не только придает мебели элегантный вид, но и обладает устойчивостью к различным погодным условиям. Роуп не выцветает под воздействием солнца, что гарантирует сохранение первоначального вида мебели на протяжении долгого времени.

Комплект также включает в себя подушки из водоотталкивающего материала, которые обеспечивают дополнительный комфорт и уют во время отдыха на свежем воздухе.

Выберите обеденный комплект из акации Evva в сером цвете и наслаждайтесь комфортом и красотой вашего уличного интерьера!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1520 мм
  • Ширина600 мм
  • Высота870 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Лаунж-зона Evva серая
Лаунж-зона Evva серая
186 990
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