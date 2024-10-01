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Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный - фото 1Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный - фото 2

Лопата для пиццы «Элис» анодированный алюминий, черный

Артикул: CH-058-597
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина330/1920 мм
  • Материалалюминий
  • Цветчерный, серебряный

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