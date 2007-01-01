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Настоящее фото товара Торшер Никел Омаха, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Никел Омаха, золотой
14 оценок
9 79048
18 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
Торшер Никел Омаха, золотой - фото 1Торшер Никел Омаха, золотой - фото 2Торшер Никел Омаха, золотой - фото 3Торшер Никел Омаха, золотой - фото 4Торшер Никел Омаха, золотой - фото 5Торшер Никел Омаха, золотой - фото 6Торшер Никел Омаха, золотой - фото 7
Распродажа

Торшер Никел Омаха, золотой

Артикул: CH-087-164
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина320 мм
  • Глубина260 мм
  • Высота1530 мм
  • Вес5.7 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Современный торшер выполнен из металла с мраморным основанием. Такое сочетание материалов светильника делает его стильным акцентом в интерьере. Прекрасное дополнение спальни или гостиной в стилях лофт и модерн.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина320 мм
  • Глубина260 мм
  • Высота1530 мм
  • Вес5.7 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп1
  • Мощность60 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзолотой, мрамор

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки390 мм
  • Высота упаковки260 мм
  • Вес упаковки6.6 кг
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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