Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник — акцентный декор с утонченным стилем. Светильник — это не просто источник света, а декоративный элемент, который преобразит любой интерьер. Плафон цилиндрической формы изготовлен из прочной ткани с авторским принтом в виде листьев гинкго на синем фоне. Эффектный рисунок в сочетании с золотистыми деталями придаёт модели изысканный вид, идеально вписывающийся в дизайнерские пространства. Светильник крепится на планку и регулируется по высоте: длина подвеса варьируется от 20 до 94,5 см, что позволяет адаптировать его под конкретное пространство — будь то гостиная, спальня, кафе или загородный дом. Он подходит для использования с натяжными потолками, а включение осуществляется с помощью настенного выключателя. Корпус изготовлен из качественного металла золотистого цвета, устойчивого к износу и деформации. Стандартный цоколь Е27 поддерживает лампы мощностью до 60 Вт, обеспечивая равномерное освещение на площади до 4 м². Светильник комплектуется монтажным набором, схемой установки, паспортом и упаковкой. Подвесной светильник будет эффектно смотреться как в жилых, так и в общественных пространствах: от кафе до загородных домов, в спальне или на кухне — везде, где ценятся оригинальные детали и стильный свет.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина450 мм
- Глубина450 мм
- Высота1200 мм
- Вес1.2 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки470 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки1.8 кг
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет