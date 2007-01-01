Характеристики товара
Описание
Современная подвесная люстра. Двойной плафон выполнен из текстиля в светлом и темном оттенках, что способствует более мягкому и приглушенному освещению. Простой и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в стиле модерн и подойдет для освещения спальни, кухни или коридора. В качестве источника света могут быть использованы лампы c цоколем Е27. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота1200 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп6
- Мощность360 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, черный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки520 мм
- Высота упаковки250 мм
- Вес упаковки2.6 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Изделия стопируютсяНет