Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Торшер Винил Ашес, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
Торшер Винил Ашес, золотой
12 оценок
7 990
Товар в корзине. Перейти
Торшер Винил Ашес, золотой - фото 1Торшер Винил Ашес, золотой - фото 2Торшер Винил Ашес, золотой - фото 3Торшер Винил Ашес, золотой - фото 4Торшер Винил Ашес, золотой - фото 5Торшер Винил Ашес, золотой - фото 6
Новинка

Торшер Винил Ашес, золотой

Артикул: CH-087-257
12 оценок
Основные характеристики
  • Ширина205 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота1455 мм
  • Вес3.58 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Светильник лофт Зиг-Заг
Фотография товара Светильник лофт Зиг-Заг от компании ChiedoCover.
Следующий Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный
Фотография товара Люстра подвесная Калм Виола, белый, серебряный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Торшер выполнен в строгом минималистичном стиле. Его корпус и плафоны изготовлены из прочного металла цвета латунь. Лаконичная цилиндрическая форма плафонов придает модели современный и универсальный вид, который легко впишется в интерьер любого помещения. Светильник оснащен двумя поворотными плафонами, что позволяет направить свет туда, где это необходимо. Общая мощность 50 Вт, площадь освещения до 5 кв.м, что делает торшер идеальным для создания уютной атмосферы в гостиной, спальне, кабинете или кафе. Благодаря продуманной конструкции и лаконичному дизайну, торшер прекрасно подходит для современных интерьеров в стиле минимализм, лофт и скандинавский стиль. Поворотные плафоны добавляют удобства при настройке освещения под конкретные задачи. Размеры торшера составляют 145,5×20,5×32,5 см он занимает минимум пространства и при этом эффективно освещает зону отдыха или работы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина205 мм
  • Глубина325 мм
  • Высота1455 мм
  • Вес3.58 кг
  • Материалметалл
  • Количество ламп2
  • Мощность50 Вт
  • ЦокольЕ27
  • Цветзолотой

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки230 мм
  • Высота упаковки110 мм
  • Вес упаковки4 кг
  • Объём упаковки0.01 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Светильник настольный Bottle с подсветкой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник настольный Bottle с подсветкой, произведённого компанией ChiedoCover
от5 590
Оптовая цена

Светильник настольный Bottle с подсветкой

50
Распродажа
Фотография товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от11 29049
21 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Рефьюдж Максимилиан, прозрачный

49
В наличии 44 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от8 59050
16 990 ₽Оптовая цена

Люстра подвесная Херф Чилли, оранжевый, золотой

34
В наличии 39 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Террасе Адалина, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Террасе Адалина, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99043
13 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Террасе Адалина, черный

30
В наличии 109 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от12 59054
26 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Мат Мия, белый, золотой

38
В наличии 13 шт.
Распродажа
Фотография товара Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
от15 49056
34 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светодиодный светильник Белведере Бирдс, белый, золотой

41
В наличии 23 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59069
23 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5050-1PL Solumn

34
В наличии 4 шт.
Распродажа
Фотография товара Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от14 39043
24 990 ₽Оптовая цена

Торшер V2581-1F Dark 1*E27*60W

45
В наличии 2 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от12 0907
12 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Стиле Кеиро, черный, белый

10
В наличии 67 шт.
Распродажа
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 59022
12 290 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной светодиодный Мунд Агато, черный

10
В наличии 67 шт.

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, черный, велюр

8
Фотография товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук

12
Настоящее фото товара Стул Элин, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, оранжевый

5
В наличии 166 шт.
Фотография товара Полукресло Wave белый, хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Wave белый, хром, произведённого компанией ChiedoCover
19 590
Оптовая цена

Полукресло Wave белый, хром

8
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук, произведённого компанией ChiedoCover
от12 190

Полукресло Шарри, кожзам Гэлакси Бронз, ножки бук

11
Фотография товара Мягкий стул Шарли от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Мягкий стул Шарли, произведённого компанией ChiedoCover
от5 690
Оптовая цена

Мягкий стул Шарли

59
Фотография товара Стул полубарный Флорео букле молочный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул полубарный Флорео букле молочный, произведённого компанией ChiedoCover
15 690

Стул полубарный Флорео букле молочный

5
В наличии 14 шт.В пути 40 шт.
Настоящее фото товара Стул Irys, зеленый/ черный, произведённого компанией ChiedoCover
от17 990
Оптовая цена

Стул Irys, зеленый/ черный

60
Фотография товара Табурет таблетка Гунди, пластик, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Табурет таблетка Гунди, пластик, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
2 490

Табурет таблетка Гунди, пластик, бежевый, черный, велюр

11

Другие товары из раздела внутреннее освещение

Новинка
Фотография товара Лампа настольная Депот Моня, красный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Лампа настольная Депот Моня, красный, произведённого компанией ChiedoCover
7 99012
8 990 ₽

Лампа настольная Депот Моня, красный

14
В наличии 35 шт.
Новинка
Фотография товара Люстра подвесная Стеш Призмикью, серебро от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Стеш Призмикью, серебро, произведённого компанией ChiedoCover
21 990

Люстра подвесная Стеш Призмикью, серебро

15
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Люстра подвесная Гелакси Гела, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра подвесная Гелакси Гела, черный, произведённого компанией ChiedoCover
9 69052
19 990 ₽

Люстра подвесная Гелакси Гела, черный

10
В наличии 103 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник потолочный Раил Масса, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник потолочный Раил Масса, белый, произведённого компанией ChiedoCover
15 99012
17 990 ₽

Светильник потолочный Раил Масса, белый

9
В наличии 2 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, серый, произведённого компанией ChiedoCover
8 99023
11 590 ₽

Светильник подвесной светодиодный Белт Стилла, серый

8
В наличии 49 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Кранк Офелия, розовое золото от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Кранк Офелия, розовое золото, произведённого компанией ChiedoCover
6 39014
7 390 ₽

Светильник подвесной светодиодный Кранк Офелия, розовое золото

14
В наличии 29 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Дистафф Офелия, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Дистафф Офелия, черный, произведённого компанией ChiedoCover
4 69018
5 690 ₽

Светильник подвесной светодиодный Дистафф Офелия, черный

7
В наличии 52 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной Спринг Скрам, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной Спринг Скрам, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
4 29054
9 290 ₽

Светильник подвесной Спринг Скрам, коричневый

8
В наличии 10 шт.
Новинка
Фотография товара Светильник подвесной светодиодный Воркбенч Коралс, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной светодиодный Воркбенч Коралс, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
9 09036
13 990 ₽

Светильник подвесной светодиодный Воркбенч Коралс, прозрачный

14
В наличии 28 шт.
Новинка
Фотография товара Спот Летти Сора, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Спот Летти Сора, белый, произведённого компанией ChiedoCover
5 39027
7 290 ₽

Спот Летти Сора, белый

14
В наличии 16 шт.

Товар в корзине

Торшер Винил Ашес, золотой
Торшер Винил Ашес, золотой
7 990
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, черный, велюр от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, черный, велюр, произведённого компанией ChiedoCover
4 490

Стул Столон Лайт, стальные ноги, бежевый, черный, велюр

8
Фотография товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Самбука, оранжевый гобелен, произведённого компанией ChiedoCover
от14 690

Полукресло Самбука, оранжевый гобелен

49
МИНПРОМТОРГ
Фотография товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук, произведённого компанией ChiedoCover
от7 59052
15 790 ₽

Полукресло Дольче, велюр Велютто 30, каркас бук

12
Настоящее фото товара Стул Элин, оранжевый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 190
Оптовая цена

Стул Элин, оранжевый

5
В наличии 166 шт.

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности