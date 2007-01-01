Характеристики товара
Описание
Лампа настольная, стиль и элегантность в каждой детали. Гармоничное сочетание минимализма и элегантности. Плафон, выполненный из металла, вдохновленный культовым дизайном Луи Пульсена и представляет собой несколько слоев, визуально напоминающих цветок. Черный цвет внешней поверхности плафона контрастирует с золотым внутренним покрытием, которое усиливает световой эффект, создавая теплое и уютное освещение. Лампа оснащена одной лампой с цоколем Е27 и мощностью до 40 Вт, что делает ее идеальной для освещения площадей до 3 кв.м. Светильник поставляется с паспортом, упаковкой, схемой и монтажным комплектом для легкой установки. Этот стильный элемент декора идеально подходит для современных интерьеров. Станет не только функциональным источником света, но и стильным акцентом в вашем интерьере, идеально подходя для чтения или украшения любого помещения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота510 мм
- Вес1.82 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность40 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки260 мм
- Высота упаковки410 мм
- Вес упаковки2.84 кг
- Объём упаковки0.03 м3
- Изделия стопируютсяНет