Товар в корзине. Перейти
Люстра подвесная V11077-4P Alba - фото 1Люстра подвесная V11077-4P Alba - фото 2Люстра подвесная V11077-4P Alba - фото 3

Люстра подвесная V11077-4P Alba

Артикул: CH-067-887
15 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Встраиваемый светильник Gyps Classic №6
Фотография товара Встраиваемый светильник Gyps Classic №6 от компании ChiedoCover.
Следующий Потолочный светильник Manfred №1
Фотография товара Потолочный светильник Manfred №1 от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина450 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота550 мм
  • Мощность160 Вт
  • ЦокольE14

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Фотография товара Люстра потолочная V1152-5C Circle 5*E27*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная V1152-5C Circle 5*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от7 990
Оптовая цена

Люстра потолочная V1152-5C Circle 5*E27*60W

44
Фотография товара Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W, произведённого компанией ChiedoCover
от3 990
Оптовая цена

Люстра потолочная V1160-3C Lumi 3*G9*60W

47
Фотография товара Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром, произведённого компанией ChiedoCover
от24 290
Оптовая цена

Люстра со светодиодами Элкхарт, 6 ламп, Алюминий хром

39
Фотография товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от34 190
Оптовая цена

Подвесной светильник Вегас, коричневый, 5 светильников

49
Настоящее фото товара Люстра Миранда 165 подвесная с пультом, произведённого компанией ChiedoCover
134 990
Оптовая цена

Люстра Миранда 165 подвесная с пультом

50
Фотография товара Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильников от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от17 090
Оптовая цена

Люстра потолочная Томми, бронза, 5 светильников

31
Настоящее фото товара Люстра Cero, 6 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от48 990
Оптовая цена

Люстра Cero, 6 светильников

44
Настоящее фото товара Люстра Стенли 450 с белыми абажурами, произведённого компанией ChiedoCover
20 190
Оптовая цена

Люстра Стенли 450 с белыми абажурами

44
Фотография товара Люстра Сезар, коричневый, 125 Вт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра Сезар, коричневый, 125 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от20 090
Оптовая цена

Люстра Сезар, коричневый, 125 Вт

46
Фотография товара Умная Люстра Ромби, 105 Вт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Умная Люстра Ромби, 105 Вт, произведённого компанией ChiedoCover
от22 890
Оптовая цена

Умная Люстра Ромби, 105 Вт

35

С этим товаром покупают

Фотография товара Светильник подвесной KH01145 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01145, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Светильник подвесной KH01145

50
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Brizzi 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Brizzi 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09036
10 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Brizzi 3

30
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store

47
В наличии 1 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99056
17 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard

47
В наличии 46 шт.
NewРаспродажа
Фотография товара Светильник подвесной V10629-1P Gela от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной V10629-1P Gela, произведённого компанией ChiedoCover
от3 99043
6 990 ₽Оптовая цена

Светильник подвесной V10629-1P Gela

5
В наличии 148 шт.
Фотография товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 5 светильника от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 5 светильника, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Умная люстра Паркер Смарт квадрат, RGB, венге, 5 светильника

43
Настоящее фото товара Светильник Эмир 225 подвесной Бронза, произведённого компанией ChiedoCover
7 690
Оптовая цена

Светильник Эмир 225 подвесной Бронза

38
Настоящее фото товара Подвесной светильник Croco, латунь, 5 светильников, произведённого компанией ChiedoCover
от42 490
Оптовая цена

Подвесной светильник Croco, латунь, 5 светильников

46
Настоящее фото товара Подвесной светильник Ring №3, произведённого компанией ChiedoCover
11 590
Оптовая цена

Подвесной светильник Ring №3

45
Настоящее фото товара Подвесной светильник Globo №2, произведённого компанией ChiedoCover
9 990
Оптовая цена

Подвесной светильник Globo №2

40

Другие товары из раздела люстры

Настоящее фото товара Люстра Erich 12 высокая, произведённого компанией ChiedoCover
от35 990
Оптовая цена

Люстра Erich 12 высокая

50
Настоящее фото товара Люстра Perla 7, произведённого компанией ChiedoCover
от23 890
Оптовая цена

Люстра Perla 7

40
Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W, произведённого компанией ChiedoCover
от17 39014
19 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2771-PL Dante LED 90W

32
Распродажа
Фотография товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2772-PL Dante LED 120W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная подвесная люстра с пультом V2772-PL Dante LED 120W, произведённого компанией ChiedoCover
от22 1906
23 490 ₽Оптовая цена

Светодиодная подвесная люстра с пультом V2772-PL Dante LED 120W

44
Распродажа
Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 49016
21 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2721-CL Odisey LED 168W

38
Распродажа
Фотография товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2830-CL Arrow LED 200W от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодная потолочная люстра с пультом V2830-CL Arrow LED 200W, произведённого компанией ChiedoCover
от18 69034
27 990 ₽Оптовая цена

Светодиодная потолочная люстра с пультом V2830-CL Arrow LED 200W

48
Фотография товара Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром, произведённого компанией ChiedoCover
от20 190
Оптовая цена

Люстра поворотная Канзас, 6 плафонов, Венге Хром

44
Настоящее фото товара Люстра хрустальная с пультом Хром 140, произведённого компанией ChiedoCover
90 990
Оптовая цена

Люстра хрустальная с пультом Хром 140

48
Фотография товара Люстра "Девон" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра "Девон", произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Люстра "Девон"

49
Фотография товара Люстра "Бертрам" от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Люстра "Бертрам", произведённого компанией ChiedoCover
от39 990
Оптовая цена

Люстра "Бертрам"

44

Товар в корзине

Люстра подвесная V11077-4P Alba
Люстра подвесная V11077-4P Alba
18 990
23 990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Светильник подвесной KH01145 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светильник подвесной KH01145, произведённого компанией ChiedoCover
от9 890

Светильник подвесной KH01145

50
Распродажа
Фотография товара Подвесной светильник Brizzi 3 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подвесной светильник Brizzi 3, произведённого компанией ChiedoCover
от7 09036
10 990 ₽Оптовая цена

Подвесной светильник Brizzi 3

30
В наличии 7 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99041
14 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5021-1PL Store

47
В наличии 1 шт.В пути 50 шт.
Распродажа
Фотография товара Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard, произведённого компанией ChiedoCover
от7 99056
17 990 ₽Оптовая цена

Светодиодный подвесной светильник V5010-PL Richard

47
В наличии 46 шт.