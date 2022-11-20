Характеристики товара
Описание
Современная светодиодная подвесная люстра из серии Lama. В качестве источника света служат светодиодные ленты общей мощностью 131 Вт и световым потоком 7330 Лм. Светодиодные ленты в пластиковой оболочке в виде нескольких замкнутых колец с разным диаметром визуально переплетаются между собой. Крепление состоит из нескольких тросов, которые при необходимости можно отрегулировать по высоте для создания комфортного освещения. Вся конструкция крепится к потолку с помощью простой и надежной крепежной планки. Подвесная люстра Lama с площадью освещения 20 м² оригинальное решение для больших комнат: гостиной, зала или обеденной зоны.
- Площадь освещения 20 м2
- Количество ламп 1
- Тип цоколя LED
Упаковка
1 короб/ 1 шт
Габариты: 86*86*9
Вес брутто:
Объем: 0,666
Основные характеристики
- Высота1200 мм
- Диаметр800 мм
- Материалметалл, пластик
- Цветбелый, золотой