Люстра на штанге V3000-6C Lana 6*E14*5W

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Характеристики товара

Описание

Потолочная люстра на штанге Lana с 6-ю плафонами. Сферичные матовые плафоны расположены симметрично по всему периметру каркаса обеспечивают мягкое и равномерное освещение. В качестве основного источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Черный металлический каркас диаметром 72 см надежно удерживает всю конструкцию и крепится к потолку с помощью планки. С площадью освещения в 15 м² люстра станет отличным основным источником света для спальни, холла или гостиной.

  • Количество ламп 6
  • Тип цоколя E14
  • Мощность лампы 5 Вт.
  • Общая мощность светильника 30 Вт.
  • Напряжение 220-240V
  • Площадь освещения 15 м2
  • Степень защиты IP 20

Упаковка:

1 короб/ 1 шт

Габариты: 67,5*67,5*26

Вес брутто: 7,2

Объем: 0,118

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Основные характеристики

  • Высота830 мм
  • Ширина720 мм
  • Длина720 мм
  • Диаметр720 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветчерный, золотой

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