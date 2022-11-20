Характеристики товара
Описание
Потолочная люстра на штанге Lana с 6-ю плафонами. Сферичные матовые плафоны расположены симметрично по всему периметру каркаса обеспечивают мягкое и равномерное освещение. В качестве основного источника света могут быть использованы лампы накаливания или LED с цоколем Е14. Черный металлический каркас диаметром 72 см надежно удерживает всю конструкцию и крепится к потолку с помощью планки. С площадью освещения в 15 м² люстра станет отличным основным источником света для спальни, холла или гостиной.
- Количество ламп 6
- Тип цоколя E14
- Мощность лампы 5 Вт.
- Общая мощность светильника 30 Вт.
- Напряжение 220-240V
- Площадь освещения 15 м2
- Степень защиты IP 20
Упаковка:
1 короб/ 1 шт
Габариты: 67,5*67,5*26
Вес брутто: 7,2
Объем: 0,118
Основные характеристики
- Высота830 мм
- Ширина720 мм
- Длина720 мм
- Диаметр720 мм
- Материалметалл, стекло
- Цветчерный, золотой