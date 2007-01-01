Характеристики товара
Описание
Современный подвесной светильник. Двойные плафоны выполнены из текстиля в светлом и темном оттенках, что способствует более мягкому и приглушенному освещению. Простой и лаконичный дизайн светильника дополнит любой интерьер в стиле модерн и подойдет для освещения спальни, кухни или обеденной зоны. В качестве источника света могут быть использованы лампы c цоколем Е27. При монтаже высоту светильника можно отрегулировать с помощью подвесных тросов.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина440 мм
- Глубина440 мм
- Высота1200 мм
- Вес2.1 кг
- Материалметалл, текстиль
- Количество ламп3
- Мощность180 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный, золотой
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки380 мм
- Высота упаковки250 мм
- Вес упаковки3.3 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет