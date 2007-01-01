Характеристики товара
Описание
Люстра подвесная — акцентный свет в индустриальном стиле. Люстра — это воплощение индустриальной эстетики и продуманной геометрии. Шесть оригинальных плафонов квадратной формы из перфорированного металла создают эффект мягкого, рассеянного света и добавляют интерьеру выразительности. Такая модель гармонично впишется в современный интерьер, оформленный в духе лофта или минимализма. Конструкция выполнена полностью из металла с матовым покрытием в универсальном сером цвете. Перфорированные плафоны не только визуально облегчают внешний вид, но и обеспечивают комфортное свечение без резких теней. Высота подвеса регулируется в диапазоне от 20 до 100 см, позволяя адаптировать люстру под разные потолки и сценарии освещения. Светильник рассчитан на 6 ламп с цоколем Е14 мощностью до 40 Вт каждая. Общая мощность — до 240 Вт, чего достаточно для равномерного освещения помещения площадью до 12 м². Свет направлен вверх, создавая мягкую атмосферу и визуально расширяя пространство. Крепится на потолочную планку и совместима с натяжными потолками. В комплект входят: светильник, монтажная схема, паспорт и упаковка. Люстра станет выразительным элементом в интерьере гостиной, кухни, спальни или загородного дома. Также подойдёт для оформления стильных кафе, гостиничных номеров и общественных пространств с акцентом на дизайн.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина680 мм
- Глубина520 мм
- Высота1125 мм
- Вес2.9 кг
- Материалметалл
- Количество ламп6
- Мощность240 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки260 мм
- Вес упаковки3.4 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Изделия стопируютсяНет