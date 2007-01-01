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Настоящее фото товара Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех
10 оценок
10 090
Товар в корзине. Перейти
Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех - фото 1Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех - фото 2Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех - фото 3Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех - фото 4Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех - фото 5Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех - фото 6

Стул раскладной Клак, мягкая спинка, велюр Тедди 311, ножки бук, морилка светлый орех

Артикул: CH-088-832
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный складной стул с прочным деревянным каркасом и износостойким сидением. Стул представляет из себя прочную конструкцию, демонстрируя устойчивость и эргономичный дизайн. Удобный механизм складывания делает его идеальным решением для бизнеса, где важны компактное хранение и мобильность.

Особенности:
1. Удобство: складная конструкция, лёгкий вес, быстрая трансформация
2. Практичность: экономия пространства при хранении и перевозке
3. Универсальность: нейтральный дизайн впишется в любое пространство
4. Выгода: доступная цена при оптовых закупках от 10 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина510 мм
  • Глубина520 мм
  • Высота830 мм
  • Глубина сиденья500 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Материал ножекбук
  • Цветголубой, коричневый
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкавелюр

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

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