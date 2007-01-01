Характеристики товара
Описание
Практичный и стильный обеденный комплект Kimbar из акации — идеальное решение для Вашего уличного пространства!
Особенность данного комплекта заключается в комфортабельных креслах с регулировкой наклона спинки и специального складного механизма кресел - все это позволит сделать Ваш летний отдых по-настоящему комфортным и незабываемым!
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
– Обеденный стол
– Кресло (6 шт.)
– Серые подушки
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Чехлы на подушки - Olefin (водоотталкивающая ткань)
Наполнитель подушек - поролон
Цвет комплекта - акация (teaklook)
Цвет подушек - серый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1800 мм
- Ширина850 мм
- Высота710 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет