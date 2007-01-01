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Обеденный комплект Kimbar на 4 персоны, овальный стол

Артикул: CH-077-351
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Практичный и стильный обеденный комплект Kimbar из акации — идеальное решение для Вашего уличного пространства!

Особенность данного комплекта заключается в комфортабельных креслах с регулировкой наклона спинки и специального складного механизма кресел - все это позволит сделать Ваш летний отдых по-настоящему комфортным и незабываемым!

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

– Обеденный стол

– Кресло (4 шт.)

– Серые подушки

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Чехлы на подушки - Olefin (водоотталкивающая ткань)

Наполнитель подушек - поролон

Цвет комплекта - акация

Цвет подушек - серый

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина850 мм
  • Высота710 мм
  • Материалакация
  • Цветтемно-серый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Kimbar на 4 персоны, овальный стол
Обеденный комплект Kimbar на 4 персоны, овальный стол
192 390
В корзине

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