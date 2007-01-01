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Обеденный комплект Mich, бежевый

Артикул: CH-077-375
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Обеденный комплект Mich - идеальное решение для вашего уютного уличного пространства.

Этот комплект включает в себя стол, диван, два кресла и два пуфа, обеспечивая комфортное размещение до 7 человек.

Материалы изготовления - высококачественная акация (teak-look), которая обеспечивает надежность и долговечность.

Обивка изготовлена из уличной веревки, а подушки имеют съемные чехлы из водоотталкивающей ткани. Наполнитель подушек для спины - синтетический пух, а для сидения - поролон. Цвет комплекта и подушек - стильный бежевый.

Гарантийный срок на этот обеденный комплект составляет 1 год.

Наслаждайтесь отдыхом на свежем воздухе вместе с Mich!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1830 мм
  • Ширина730 мм
  • Высота720 мм
  • Материалакация
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Mich, бежевый
Обеденный комплект Mich, бежевый
449 890
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