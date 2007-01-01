Характеристики товара
Описание
Обеденный комплект Mich - идеальное решение для вашего уютного уличного пространства.
Этот комплект включает в себя стол, диван, два кресла и два пуфа, обеспечивая комфортное размещение до 7 человек.
Материалы изготовления - высококачественная акация (teak-look), которая обеспечивает надежность и долговечность.
Обивка изготовлена из уличной веревки, а подушки имеют съемные чехлы из водоотталкивающей ткани. Наполнитель подушек для спины - синтетический пух, а для сидения - поролон. Цвет комплекта и подушек - стильный бежевый.
Гарантийный срок на этот обеденный комплект составляет 1 год.
Наслаждайтесь отдыхом на свежем воздухе вместе с Mich!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1830 мм
- Ширина730 мм
- Высота720 мм
- Материалакация
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет