Характеристики товара
Описание
Представляем вам обеденный комплект Brook с уютным диваном, выполненный из прочной и красивой акации. Каркас и столешница изготовлены из того же материала, обеспечивая единый стиль и прочность.
Чехлы на подушки выполнены из водоотталкивающей ткани олефин для легкого ухода. Наполнитель подушек - поролон, обеспечивают комфорт и поддержку.
Натуральный цвет комплекта гармонично сочетается с серыми подушками.
За комплектом Brook могут разместиться до 7 человек, каждое посадочное место выдерживает до 150 кг нагрузки. Прекрасно сочетается с другими товарами из коллекции Brook и натурального дерева.
Мы гарантируем качество товара и предоставляем гарантийный срок в течение 1 года.
Создайте уютную обстановку с обеденным комплектом Brook с диваном и наслаждайтесь отдыхом на свежем воздухе!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2280 мм
- Ширина780 мм
- Высота900 мм
- Материалакация
- Цветсерый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет