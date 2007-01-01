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Обеденный комплект Brook с диваном

Артикул: CH-077-324
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представляем вам обеденный комплект Brook с уютным диваном, выполненный из прочной и красивой акации. Каркас и столешница изготовлены из того же материала, обеспечивая единый стиль и прочность.

Чехлы на подушки выполнены из водоотталкивающей ткани олефин для легкого ухода. Наполнитель подушек - поролон, обеспечивают комфорт и поддержку.

Натуральный цвет комплекта гармонично сочетается с серыми подушками.

За комплектом Brook могут разместиться до 7 человек, каждое посадочное место выдерживает до 150 кг нагрузки. Прекрасно сочетается с другими товарами из коллекции Brook и натурального дерева.

Мы гарантируем качество товара и предоставляем гарантийный срок в течение 1 года.

Создайте уютную обстановку с обеденным комплектом Brook с диваном и наслаждайтесь отдыхом на свежем воздухе!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2280 мм
  • Ширина780 мм
  • Высота900 мм
  • Материалакация
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Обеденный комплект Brook с диваном
Обеденный комплект Brook с диваном
488 690
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