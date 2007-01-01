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Обеденный комплект Mich на 8 персон из натуральной акации

Артикул: CH-077-379
6 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Дополнительная информация:

Количество посадочных мест - 8 человек

Максимальная нагрузка на посадочное место - 150 кг

Чехлы съемные - да

Температурный режим - от -50॰C до +50॰C

Держатели и крепления подушек зависят от поставки и не являются неотъемлемой частью комплекта

Гарантия и эксплуатация:

Гарантийный срок - 1 год

Эксплуатационный срок - 10 лет

Страна производитель - Вьетнам

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина2200 мм
  • Ширина900 мм
  • Высота730 мм
  • Материалакация
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Обеденный комплект Mich на 8 персон из натуральной акации
Обеденный комплект Mich на 8 персон из натуральной акации
487 390
В корзине

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