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Одноместный диван Фри - фото 1

Одноместный диван Фри

Артикул: CH-070-379
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Диван Тирон - это не просто диван, это настоящее произведение искусства в мире мебели. Он выполнен из высококачественных материалов и имеет современный дизайн, который подчеркнет стиль вашего интерьера. Каркас дивана выполнен из прочного металла, что обеспечивает его долговечность и надежность. Обивка из искусственной кожи легко очищается и не требует особого ухода.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина616 мм
  • Глубина660 мм
  • Высота950 мм
  • Материалискусственная кожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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