Характеристики товара
Описание
Диван Тирон - это не просто диван, это настоящее произведение искусства в мире мебели. Он выполнен из высококачественных материалов и имеет современный дизайн, который подчеркнет стиль вашего интерьера. Каркас дивана выполнен из прочного металла, что обеспечивает его долговечность и надежность. Обивка из искусственной кожи легко очищается и не требует особого ухода.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1230 мм
- Глубина660 мм
- Высота950 мм
- Материалискусственная кожа
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет