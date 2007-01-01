Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Кресло компьютерное Prose, черный, красный, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло компьютерное Prose, черный, красный
14 оценок
9 390
Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 1Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 2Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 3Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 4Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 5Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 6Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 7Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 8Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 9Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 10Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 11Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 12Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 13Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 14Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 15Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 16Кресло компьютерное Prose, черный, красный - фото 17
Кресло компьютерное Prose, черный, красный

Артикул: CH-083-771
14 оценок
Основные характеристики
  • Ширина610 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером.

Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина610 мм
  • Высота1090/1190 мм
  • Глубина сиденья470 мм
  • Высота до сиденья440/540 мм
  • Материалпластик
  • Материал сиденьяэкокожа
  • Цветкрасный, черный
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Вес упаковки14.85 кг
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

