Характеристики товара
Описание
Оптимальный выбор для геймеров и людей, которые проводят много времени за компьютером.
Экокожа, система отклонения спинки с фиксацией в любом положении и подвижные подлокотники с удобными мягкими накладками обеспечат максимальный комфорт во время долгих игровых сессий. Регулируйте высоту и наклон кресла для идеальной посадки. В основании – надежное пластиковое пятилучие и газлифт 2 класса. Кресло справится с нагрузкой до 120 кг!
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина610 мм
- Высота1090/1190 мм
- Глубина сиденья470 мм
- Высота до сиденья440/540 мм
- Материалпластик
- Материал сиденьяэкокожа
- Цветкрасный, черный
- Обивкаэкокожа
Параметры упаковки
- Вес упаковки14.85 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет