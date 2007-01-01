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Настоящее фото товара Кресло Лекко, розовое, произведённого компанией ChiedoCover
Кресло Лекко, розовое
52 оценки
43 390
Товар в корзине. Перейти
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Кресло Лекко, розовое

Артикул: CH-033-414
52 оценки
Основные характеристики
  • Ширина870 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья570 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Коллекция мягкой мебели Лекко — комфортный отдых с особым чувством защищённости. Диваны и кресла спроектированы таким образом, что у вас создаётся ощущение мягких обволакивающих объятий. Высокая спинка, плавно перетекающая в подлокотники, образует подобие «панциря». Который отвечает за безопасность и уединение. Отдыхаете ли вы в одиночестве или проводите время с кем-то — ваши личные границы будут устойчивы и незыблемы.

В конфигурации моделей акцент сделан на пышные формы и объёмы. Визуально это подчеркивается отделкой в виде строчек по всему периметру изделий. Деликатные линии и функциональная геометрия в основе дизайна. Поэтому мебель выглядит лаконично и адаптивно для пространств любых предназначений. Стильная коллекция Лекко поможет создать гармоничный и уютный интерьер дома. В отеле, кафе, салоне красоты, творческой студии с ней можно оформить лаундж-зону для приёма и отдыха гостей. Линейка Лекко — привлекательная мебель, способствующая релаксу и приятному общению.

Лицевой чехол - несъемный. Кресло установлено на фетровые подпятники.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина870 мм
  • Глубина750 мм
  • Высота720 мм
  • Ширина сиденья570 мм
  • Глубина сиденья580 мм
  • Высота до сиденья400 мм
  • Цветрозовый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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