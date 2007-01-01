Характеристики товара
Описание
В гостеприимстве стиль — это не только впечатление, но и инвестиция. Наше стильное кресло с золотым каркасом создано так, чтобы быть ярким акцентом вашего интерьера и при этом соответствовать самым высоким требованиям сферы общественного питания.
Каркас выполнен из прочного металла с покрытием нитрид титана, имитирующим натуральное золото . Такой подход гарантирует не только роскошный внешний вид, но и защиту от коррозии. Ножки из полированной нержавеющей стали соединены идеально обработанными сварными швами, что подчеркивает внимание к деталям и обеспечивает долговечность до 50 лет при правильном уходе.
Обивка выполнена в мягком цвете, который создаёт ощущение уюта и тепла. При этом вы можете выбрать любой из 7 оттенков микровелюра, чтобы адаптировать кресло под концепцию вашего заведения — будь то уютная кофейня или современный лобби-бар.
Это мягкое кресло для кафе и ресторанов, сочетающее в себе эргономичность, долговечность и изысканный дизайн . Оно одинаково уместно как на барной стойке, так и в зоне отдыха клиентов.
Выберите мебель, которая работает на ваш бренд — красивую, профессиональную и служащую годами.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина520 мм
- Глубина570 мм
- Высота780 мм
- Вес5.2 кг
- Максимальная нагрузка110 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсерый
- Обивкамикровелюр
- Цвет каркасазолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет