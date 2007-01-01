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Настоящее фото товара Полукресло Петч серый, золото, произведённого компанией ChiedoCover
Полукресло Петч серый, золото
13 оценок
13 49020
16 790 ₽
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Полукресло Петч серый, золото

Артикул: CH-069-742
13 оценок
Основные характеристики
  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Вес5.2 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Полукресло Петч розовый, золото от компании ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

В гостеприимстве стиль — это не только впечатление, но и инвестиция. Наше стильное кресло с золотым каркасом создано так, чтобы быть ярким акцентом вашего интерьера и при этом соответствовать самым высоким требованиям сферы общественного питания.

Каркас выполнен из прочного металла с покрытием нитрид титана, имитирующим натуральное золото . Такой подход гарантирует не только роскошный внешний вид, но и защиту от коррозии. Ножки из полированной нержавеющей стали соединены идеально обработанными сварными швами, что подчеркивает внимание к деталям и обеспечивает долговечность до 50 лет при правильном уходе.

Обивка выполнена в мягком цвете, который создаёт ощущение уюта и тепла. При этом вы можете выбрать любой из 7 оттенков микровелюра, чтобы адаптировать кресло под концепцию вашего заведения — будь то уютная кофейня или современный лобби-бар.

Это мягкое кресло для кафе и ресторанов, сочетающее в себе эргономичность, долговечность и изысканный дизайн . Оно одинаково уместно как на барной стойке, так и в зоне отдыха клиентов.

Выберите мебель, которая работает на ваш бренд — красивую, профессиональную и служащую годами.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина520 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота780 мм
  • Вес5.2 кг
  • Максимальная нагрузка110 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый
  • Обивкамикровелюр
  • Цвет каркасазолотой

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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