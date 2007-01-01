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Пластиковое кресло RELAX, черное

Артикул: CH-075-281
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Кресло RELAX — это классическое садовое кресло, которое удовлетворит все ваши потребности во дворе или на балконе.
Кресло RELAX качественное и элегантное на вид, а изогнутое переднее сиденье и относительно высокие подлокотники делают его очень удобным..
Все кресла RELAX выполнены из высокопрочного литого полипропилена.
Модель RELAX органично впишется практически в любую среду дома и офиса, универсальный для использования в кафе и ресторанах

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина540 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота760 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья400 мм
  • Высота до сиденья440 мм
  • Вес4.4 кг
  • Материалполипропилен
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке2 шт
  • Ширина упаковки610 мм
  • Высота упаковки820 мм
  • Глубина упаковки550 мм
  • Вес упаковки11 кг
  • Объём упаковки0.28 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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