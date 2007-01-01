Характеристики товара
Описание
* подстолье TULIP
* верхняя площадка 500х500 мм., толщина
увеличенная - 4,5 мм.
* журнальная высота 45 см.
* нитрид титана (золотое напыление)
* огромный тюльпан для больших столешниц
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота450 мм
- Диаметр650 мм
- Вес26 кг
- Рекомендуемый размер столешницыD1300, 1200*1200 мм
- Материал подстольясталь
- Цветзолотой
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет