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Подстолье 6019 - фото 1
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Подстолье 6019

Артикул: CH-079-254
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота450 мм
  • Диаметр650 мм
Все характеристики
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Характеристики товара

Описание

* подстолье TULIP
* верхняя площадка 500х500 мм., толщина
увеличенная - 4,5 мм.
* журнальная высота 45 см.
* черная порошковая покраска
* огромный тюльпан для больших столешниц

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина500 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота450 мм
  • Диаметр650 мм
  • Вес26 кг
  • Рекомендуемый размер столешницыD1300, 1200*1200 мм
  • Материал подстольясталь
  • Цветчерный

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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