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          Фотография Подстолье чугунное Понтэ от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
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          Видеообзор
          -31%Хит

          Подстолье чугунное Понтэ

          4.9
          Оптовая цена
          2 990 ₽4 290 ₽
          В наличии 163 шт
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          Подстолье чугунное Понтэ
          Подстолье чугунное Понтэ
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          Основные характеристики

          • Высота730 мм
          • Ширина390 мм
          • Вес13,5 кг
          • Материал подстольячугун
          • Длина390 мм

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