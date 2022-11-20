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            Фотография Подстолье чугунное Севилья от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
            -22%

            Подстолье чугунное Севилья

            4.2
            Оптовая цена
            3 290 ₽4 190 ₽
            от 10 штукОптовая цена, розничную уточните у менеджера
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            Подстолье чугунное Севилья
            Подстолье чугунное Севилья
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            Основные характеристики

            • Высота730 мм
            • Длина400 мм
            • Ширина400 мм
            • Вес18 кг
            • Материал подстольячугун

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