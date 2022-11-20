Характеристики товара
Описание
Подстолье 4210 полностью золотого цвета, основание сделано из нержавеющей стали с покрытием - нитрид титана. Также в линейке есть аналогичное подстолье, но с круглым основанием подстолье 4205
Присмотритесь внимательно к изображению основания, не путайте с покраской под золото. Это именно нержавеющая сталь с металлическим блеском и "сатинированным" рисунком самого металла.
Максимальный размер столешницы: D750, 700*700
Размер основания: 40*40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.
Основные характеристики
- Высота720 мм
- Вес12.1 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
- Размер основания400 мм
- Цветзолотой