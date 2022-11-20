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Подстолье ER 4210 - фото 1

Подстолье ER 4210

Артикул: CH-050-031
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Подстолье 4210 полностью золотого цвета, основание сделано из нержавеющей стали с покрытием - нитрид титана. Также в линейке есть аналогичное подстолье, но с круглым основанием подстолье 4205

Присмотритесь внимательно к изображению основания, не путайте с покраской под золото. Это именно нержавеющая сталь с металлическим блеском и "сатинированным" рисунком самого металла.

Максимальный размер столешницы: D750, 700*700

Размер основания: 40*40 см.
Регулировка ножек: есть
Объем упаковки: 0,03 куб.м.

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Основные характеристики

  • Высота720 мм
  • Вес12.1 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Рекомендуемый размер столешницы700*700, D750 мм
  • Размер основания400 мм
  • Цветзолотой

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