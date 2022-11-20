Товар в корзине. Перейти

Настенный светильник V4031-1W Bestia

5 оценок

Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Настенный светильник V4030-1W Bestia
Настенный светильник V4030-1W Bestia
Следующий Настенный светильник V6052-1W Sachara
Настенный светильник V4030-1W Bestia

Характеристики товара

Описание

Настенный светильник с оригинальным утончённым дизайном. Плафон из матового стекла мягко рассеивает свет, создавая уютную атмосферу. Металлический каркас каплевидной формы в чёрном цвете надёжно крепится к стене с помощью крепежной планки. Светильник Bestia станет отличным дополнительным источником света для спальни, коридора или гостиной.

  • Площадь освещения 3 м2
  • Степень защиты IP 20
  • Количество ламп 1
  • Мощность лампы 40 Вт.
  • Общая мощность светильника 40 Вт.
  • Напряжение 220V-240V V
Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина200 мм
  • Длина470 мм
  • Материалметалл, стекло
  • Цветбелый, черный

Другие товары из раздела современные светильники оптом

Настенный светильник V6053-1W SacharaНастоящее фото товара Настенный светильник V6053-1W Sachara, произведённого компанией ChiedoCover
8 99041
14 990 ₽Оптовая цена
12

Настенный светильник V6053-1W Sachara

Настенный светодиодный светильник V4086-WL TrueНастоящее фото товара Настенный светодиодный светильник V4086-WL True, произведённого компанией ChiedoCover
29 99015
34 990 ₽Оптовая цена
13

Настенный светодиодный светильник V4086-WL True

Настенный светодиодный светильник V4087-WL TrueНастоящее фото товара Настенный светодиодный светильник V4087-WL True, произведённого компанией ChiedoCover
27 9907
29 990 ₽Оптовая цена
6

Настенный светодиодный светильник V4087-WL True

Настенный светодиодный светильник V5000-WL RiccoНастоящее фото товара Настенный светодиодный светильник V5000-WL Ricco, произведённого компанией ChiedoCover
9 99017
11 990 ₽Оптовая цена
7

Настенный светодиодный светильник V5000-WL Ricco

Настенный светодиодный светильник V5001-WL RiccoНастоящее фото товара Настенный светодиодный светильник V5001-WL Ricco, произведённого компанией ChiedoCover
9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
13

Настенный светодиодный светильник V5001-WL Ricco

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo Big, произведённого компанией ChiedoCover
от1 340
Оптовая цена
14

Накладной светильник Lightstar Rullo Big

Настоящее фото товара Торшер Lightstar Sesso, произведённого компанией ChiedoCover
от37 788
Оптовая цена
12

Торшер Lightstar Sesso

Настоящее фото товара Встраиваемый светильник Lightstar White, произведённого компанией ChiedoCover
198
Оптовая цена
13

Встраиваемый светильник Lightstar White

Настоящее фото товара Настольная лампа Lightstar Manti, произведённого компанией ChiedoCover
от11 849
Оптовая цена
10

Настольная лампа Lightstar Manti

Настоящее фото товара Накладной светильник Lightstar Rullo White, произведённого компанией ChiedoCover
от670
Оптовая цена
12

Накладной светильник Lightstar Rullo White

С этим товаром покупают

Люстра подвесная V1171-3P Vesta 3*E27*60WНастоящее фото товара Люстра подвесная V1171-3P Vesta 3*E27*60W, произведённого компанией ChiedoCover
8 99026
11 990 ₽Оптовая цена
7

Люстра подвесная V1171-3P Vesta 3*E27*60W

Настенный светильник V4030-1W BestiaНастоящее фото товара Настенный светильник V4030-1W Bestia, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
14

Настенный светильник V4030-1W Bestia

Настенный светильник V4031-1W BestiaНастоящее фото товара Настенный светильник V4031-1W Bestia, произведённого компанией ChiedoCover
9 99034
14 990 ₽Оптовая цена
5

Настенный светильник V4031-1W Bestia