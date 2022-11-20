Товар в корзине. Перейти
Пуф Лаунж 40х40, плетеный - фото 1Пуф Лаунж 40х40, плетеный - фото 2

Пуф Лаунж 40х40, плетеный

5 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Кресло Верона, плетеное
Кресло Верона, плетеное
Следующий Диван 2х местный Вермонт, плетеный
Кресло Верона, плетеное

Характеристики товара

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота450 мм
  • Высота до сиденья350/450 мм
  • Ширина400 мм
  • Глубина400 мм
  • Вес4 кг
  • Материал каркасаротанг
  • Цветкоричневый

Похожие товары

Стул ФилНастоящее фото товара Стул Фил, произведённого компанией ChiedoCover
7 590
Оптовая цена
11

Стул Фил

Стул ВиллаНастоящее фото товара Стул Вилла, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99023
11 590 ₽
13

Стул Вилла

Стул ПрадоНастоящее фото товара Стул Прадо, произведённого компанией ChiedoCover
6 490
Оптовая цена
6

Стул Прадо

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орехНастоящее фото товара Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех, произведённого компанией ChiedoCover
от8 190
5

Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех

Стул ЧипНастоящее фото товара Стул Чип, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
11

Стул Чип

Стул Гранд, зеленый вельветНастоящее фото товара Стул Гранд, зеленый вельвет, произведённого компанией ChiedoCover
от19 99034
29 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Гранд, зеленый вельвет

В наличии 54 шт.
Стул Ститч, велюр изумрудныйНастоящее фото товара Стул Ститч, велюр изумрудный, произведённого компанией ChiedoCover
от8 99031
12 990 ₽Оптовая цена
14

Стул Ститч, велюр изумрудный

Стул Ститч, вельвет королевский синийНастоящее фото товара Стул Ститч, вельвет королевский синий, произведённого компанией ChiedoCover
от7 89040
12 990 ₽Оптовая цена
7

Стул Ститч, вельвет королевский синий

Стул Венера, вельвет серыйНастоящее фото товара Стул Венера, вельвет серый, произведённого компанией ChiedoCover
от10 99027
14 990 ₽Оптовая цена
9

Стул Венера, вельвет серый

Стул Диана, вельвет сине-зеленыйНастоящее фото товара Стул Диана, вельвет сине-зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
от9 99029
13 990 ₽Оптовая цена
11

Стул Диана, вельвет сине-зеленый

С этим товаром покупают
Настоящее фото товара Комплект Orlando set with 3 seat sofa, произведённого компанией ChiedoCover
от41 990
Оптовая цена
13

Комплект Orlando set with 3 seat sofa

Настоящее фото товара Стул CAFE3 (алюминий), произведённого компанией ChiedoCover
от6 690
Оптовая цена
14

Стул CAFE3 (алюминий)

Стул барный PONTНастоящее фото товара Стул барный PONT, произведённого компанией ChiedoCover
от12 690
Оптовая цена
10

Стул барный PONT

Настоящее фото товара Кресло Равенна темно-коричневое, произведённого компанией ChiedoCover
от23 790
Оптовая цена
14

Кресло Равенна темно-коричневое

Стул Цесена с подушкойНастоящее фото товара Стул Цесена с подушкой, произведённого компанией ChiedoCover
от46 490
Оптовая цена
15

Стул Цесена с подушкой

Плетеный стул СамарийНастоящее фото товара Плетеный стул Самарий, произведённого компанией ChiedoCover
9 890
Оптовая цена
10

Плетеный стул Самарий

Настоящее фото товара Комплект мебели Энфилд, латте, 2 стула, круглая столешница, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена
6

Комплект мебели Энфилд, латте, 2 стула, круглая столешница

В наличии 100 шт.
Другие товары из разделамебель для гостиной
Офисный стеллаж КассельНастоящее фото товара Офисный стеллаж Кассель, произведённого компанией ChiedoCover
14 790
Оптовая цена
8

Офисный стеллаж Кассель

Офисный стеллаж ХагенНастоящее фото товара Офисный стеллаж Хаген, произведённого компанией ChiedoCover
17 390
Оптовая цена
9

Офисный стеллаж Хаген

Офисный стеллаж НойсНастоящее фото товара Офисный стеллаж Нойс, произведённого компанией ChiedoCover
6 890
Оптовая цена
10

Офисный стеллаж Нойс

Ортопедическое кресло ТуринНастоящее фото товара Ортопедическое кресло Турин, произведённого компанией ChiedoCover
от44 6906
47 300 ₽Оптовая цена
10

Ортопедическое кресло Турин

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 смНастоящее фото товара Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см

В наличии 3 шт.
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны БаденНастоящее фото товара TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден, произведённого компанией ChiedoCover
от147 590
Оптовая цена
14

TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден