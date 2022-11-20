Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота450 мм
- Высота до сиденья350/450 мм
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Вес4 кг
- Материал каркасаротанг
- Цветкоричневый
Стул Фил
Стул Вилла
Стул Прадо
Стул Эстер, велюр Hope 05, ножки старинный орех
Стул Чип
Стул Гранд, зеленый вельвет
Стул Ститч, велюр изумрудный
Стул Ститч, вельвет королевский синий
Стул Венера, вельвет серый
Стул Диана, вельвет сине-зеленый
Комплект Orlando set with 3 seat sofa
Стул CAFE3 (алюминий)
Стул барный PONT
Кресло Равенна темно-коричневое
Стул Цесена с подушкой
Плетеный стул Самарий
Комплект мебели Энфилд, латте, 2 стула, круглая столешница
Офисный стеллаж Кассель
Офисный стеллаж Хаген
Офисный стеллаж Нойс
Ортопедическое кресло Турин
Журнальный стол, Приставной столик Престиж, 40х30х57 см
TV-тумба в стиле лофт из массива сосны Баден