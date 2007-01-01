Характеристики товара
Описание
Очень прочная цельносварная скамейка на стальном каркасе. Лавочка выполнена в современном стиле ЛОФТ - современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, характеризующийся обилием открытого пространства и функциональностью.
Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля с последующим покрытием эмалью черного цвета. Настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород с последующим нанесением антисептика, морилки и покрывается яхтным лаком.
Вес: 12 кг
Длина скамейки (стола)1.5 м, 2 м
Высота: 46 см
Ширина: 35 см
Цвет древесины: Палисандр
Объем в упаковке, м3: 0.22
Длина: 2 м
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина2000 мм
- Ширина350 мм
- Высота460 мм
- Вес12 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
- Цветкоричневый, черный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.22 м3
- Изделия стопируютсяНет