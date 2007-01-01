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Настоящее фото товара Скамейка металлическая Гафер, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка металлическая Гафер
42 оценки
9 290
Товар в корзине. Перейти
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Скамейка металлическая Гафер

Артикул: CH-023-974
42 оценки
Основные характеристики
  • Длина2000 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота460 мм
  • Вес12 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Очень прочная цельносварная скамейка на стальном каркасе. Лавочка выполнена в современном стиле ЛОФТ - современный промышленно-урбанистический стиль интерьера, характеризующийся обилием открытого пространства и функциональностью.

Каркас скамейки изготовлен из металлического профиля с последующим покрытием эмалью черного цвета. Настил для сидения изготовлен из бруса хвойных пород с последующим нанесением антисептика, морилки и покрывается яхтным лаком.

Вес: 12 кг

Длина скамейки (стола)1.5 м, 2 м

Высота: 46 см

Ширина: 35 см

Цвет древесины: Палисандр

Объем в упаковке, м3: 0.22

Длина: 2 м

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина2000 мм
  • Ширина350 мм
  • Высота460 мм
  • Вес12 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл
  • Цветкоричневый, черный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.22 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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