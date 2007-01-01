Характеристики товара
Описание
Скамейка обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и внешней привлекательностью.
Новое поколение скамеек «Адмирал» обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и повышенной прочностью.
Прочная и удобная скамейка, болтовое крепление бруса к ножкам обеспечивает надёжность и долговечность.
Удобная и лёгкая скамейка универсального применения. Для сидения, отдыха и прочего времяпровождения.
Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм , стальная круглая труба диаметром 40 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.
Вес 45 кг
Длина скамейки 1.5 м, 2 м
Высота 80 см
Ширина 63 см
Объем в упаковке 0.8 м3
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500/2000 мм
- Ширина630 мм
- Высота800 мм
- Вес45 кг
- Материал сиденьядерево
- Материал каркасаметалл
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.80 м3
- Изделия стопируютсяНет