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Настоящее фото товара Скамейка металлическая Плит, произведённого компанией ChiedoCover
Скамейка металлическая Плит
34 оценки
35 190
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Скамейка металлическая Плит

Артикул: CH-015-926
34 оценки
Основные характеристики
  • Длина1500/2000 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота800 мм
  • Вес45 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Скамейка обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и внешней привлекательностью.
Новое поколение скамеек «Адмирал» обладает улучшенными эксплуатационными свойствами, долговечностью и повышенной прочностью.
Прочная и удобная скамейка, болтовое крепление бруса к ножкам обеспечивает надёжность и долговечность.
Удобная и лёгкая скамейка универсального применения. Для сидения, отдыха и прочего времяпровождения.
Материал: хвойный брус сорт А сечением 60*40 мм , стальная круглая труба диаметром 40 мм, антисептик, полуматовый лак-стандартное исполнение.

Вес 45 кг
Длина скамейки 1.5 м, 2 м
Высота 80 см
Ширина 63 см
Объем в упаковке 0.8 м3

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1500/2000 мм
  • Ширина630 мм
  • Высота800 мм
  • Вес45 кг
  • Материал сиденьядерево
  • Материал каркасаметалл

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.80 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Варианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Варианты каркаса - Покрытие

Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете ШампаньШампань
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете СереброСеребро
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете БелыйБелый
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете ТитанТитан
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете БронзаБронза
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Скамейка металлическая Плит - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

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