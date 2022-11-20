Характеристики товара
Описание
Упаковка (вес/объем) — 25,5 кг/0,26 м. куб.
Основные характеристики
- Высота1000 мм
- Ширина950 мм
- Длина2000 мм
- Цветчерный
Упаковка (вес/объем) — 25,5 кг/0,26 м. куб.
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