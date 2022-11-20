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Скамья Park - фото 1Скамья Park - фото 2

Скамья Park

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Скамья Сеттл белый
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Скамья Сеттл белый

Характеристики товара

Описание

Материал сидения и спинки - сосна

Каркас - металл

Цвет - чёрный муар

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Основные характеристики

  • Материал каркасаметалл
  • Материал сиденьясосна
  • Цветчерный

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