Характеристики товара
Описание
Материал сидения и спинки - сосна
Каркас - металл
Цвет - чёрный муар
Основные характеристики
- Материал каркасаметалл
- Материал сиденьясосна
- Цветчерный
Материал сидения и спинки - сосна
Каркас - металл
Цвет - чёрный муар
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