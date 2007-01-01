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Стул складной Люмбо, хром, кожзам, оранжевый

Артикул: CH-074-778
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной стул для быстрой организации банкетов, конференций и выездных мероприятий.

Каркас выполнен в Chrome
Спинка удобной формы
Широкое сиденье
В сложенном виде стулья занимают мало места
Поставляются компактно упакованными по 4шт. в коробку

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина530 мм
  • Высота758 мм
  • Ширина сиденья410 мм
  • Глубина сиденья480 мм
  • Высота до сиденья490 мм
  • Вес4.1 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.12 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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