Характеристики товара
Описание
Складной стул для быстрой организации банкетов, конференций и выездных мероприятий.
Каркас выполнен в Chrome
Спинка удобной формы
Широкое сиденье
В сложенном виде стулья занимают мало места
Поставляются компактно упакованными по 4шт. в коробку
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина470 мм
- Глубина530 мм
- Высота758 мм
- Ширина сиденья410 мм
- Глубина сиденья480 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес4.1 кг
- Цветзеленый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет