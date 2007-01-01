Характеристики товара
Описание
1. Каркас стула выполнен в цвете Black
2. Многофункциональный складной стул
3. Мягкая эргономичная форма спинки
4. Легко раскладывается, компактная упаковка в коробке по 4шт
5. Стул один из самых легких в своем классе
6. Прочный металлический каркас
7. Подходит для быстрой организации конференций, банкетов и других мероприятий
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина455 мм
- Глубина495 мм
- Высота820 мм
- Ширина сиденья455 мм
- Глубина сиденья465 мм
- Высота до сиденья490 мм
- Вес4,4 кг
- Цветоранжевый
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Вес упаковки4.70 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет