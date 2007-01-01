Характеристики товара
Описание
1. Оригинальный плавный дизайн
2. Эргономичная форма сиденья и спинки
3. Прочный каркас
4. Большой выбор цветовых решений
4. Мягкие накладки на спинке и сиденье
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина505 мм
- Высота850 мм
- Ширина сиденья440 мм
- Глубина сиденья340 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Вес6,5 кг
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке4 шт
- Объём упаковки0.06 м3
- Изделия стопируютсяНет