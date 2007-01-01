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Стул Тишь, оранжевый

Артикул: CH-075-001
12 оценок
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Характеристики товара

Описание


1. Оригинальный плавный дизайн

2. Эргономичная форма сиденья и спинки

3. Прочный каркас

4. Большой выбор цветовых решений

4. Мягкие накладки на спинке и сиденье

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина505 мм
  • Высота850 мм
  • Ширина сиденья440 мм
  • Глубина сиденья340 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6,5 кг
  • Цветоранжевый

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке4 шт
  • Объём упаковки0.06 м3
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Стул Тишь, оранжевый
от 6 990
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