Характеристики товара
Описание
Напольный торшер. Абажур перетянут полупрозрачной тканью, которая мягко рассеивает свет и немного приглушает ее.Для освещения подходят лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е14. Металлический каркас в простом исполнении декорирован стеклянными сферами, которые придают воздушность.Торшер станет прекрасным дополнительным освещением в спальне, гостиной или зале.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина400 мм
- Глубина400 мм
- Высота1600 мм
- Вес7.3 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый, хромированный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки450 мм
- Высота упаковки440 мм
- Вес упаковки8.3 кг
- Объём упаковки0.12 м3
- Изделия стопируютсяНет