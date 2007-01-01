Характеристики товара
Описание
Современный и стильный подвесной светильник. Стеклянный матовый плафон мягко рассеивает свет для комфортного освещения. В качестве источника света подойдут лампы с цоколем. Каркас выполнен из металла в простом и лаконичном стиле, гармонично сочетается со сферичным плафоном. Конструкция надежно крепится к потолку на планку. Общая высота светильника 120 см, идеальный вариант для комнат с высокими потолками. При монтаже светильник можно отрегулировать по высоте.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина250 мм
- Высота1270 мм
- Вес0.55 кг
- Материалметалл, стекло
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбелый
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки200 мм
- Высота упаковки305 мм
- Вес упаковки1.3 кг
- Объём упаковки0.02 м3
- Изделия стопируютсяНет