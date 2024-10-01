Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота175 мм
- Диаметр90 мм
- Вес0,208 кг
- Материалвиниловые пластинки, нержавеющая сталь
- Цветзеленый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм
Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л
Блюдо сервировочное «Революшн Гранит»
Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая
Тарелка пирожковая «Революшн Гранит»
Ложка столовая «Гранд»
Блюдо для оливок «Кунстверк»
Тарелка для пасты «Крафт Блю»
Линейка барная «Чивас Ригал»
Пробка для шампанского силикон, черный
Шейкер американский «Пробар Премиум Оникс», сталь нержавеющая, черный
Шейкер американский «Пробар Премиум Пьюр», сталь нержавеющая, серебристый
Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 480мл, серебристый
Шейкер европейский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.7л, серебристый
Шейкер французский «Пробар», сталь нержавеющая, 0.9л, серебристый
Шейкер европейский «Пробар» сталь нержавеющая, винил черный, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 360мл, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, 0.6 л, серебристый
Шейкер «Пробар», сталь нержавеющая, винил, 0.5л
Блюдо сервировочное овальное «Проотель», ширина 350мм
Стакан смесительный «Дорчестер», хрусталь 0.5 л
Блюдо сервировочное «Революшн Гранит»
Стрейнер для кастрюли, «Проотель», сталь нержавеющая, 18 см, металлическая