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Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил - фото 1

Стакан для шейкера, сталь нержавеющая, винил

Артикул: CH-058-134
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота175 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес0,208 кг
  • Материалвиниловые пластинки, нержавеющая сталь
  • Цветзеленый

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