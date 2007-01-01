Товар в корзине. Перейти
Стол-консоль Gerda, белый, золото - фото 1Стол-консоль Gerda, белый, золото - фото 2
NEW

Стол-консоль Gerda, белый, золото

Артикул: CH-076-754
14 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Консоль Бистерс
Фотография товара Консоль Бистерс от компании ChiedoCover.
Следующий Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное
Фотография товара Консоль полукруглая Альба 115*30 золото стекло черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол-консоль Garda — вдохновение от берегов итальянского озера Garda — имя, навеянное тишиной и утончённостью восточного побережья озера Гарда, где каждый штрих природы будто продуман дизайнером. Эта консоль — отражение того самого баланса: между природной лёгкостью и архитектурной строгостью. Минималистичная форма и металлическая структура с элегантным золотистым покрытием создают чистую геометрию, которая подчёркивает стиль пространства, не перегружая его. Гармония линий и практичные детали делают Garda универсальным акцентом для прихожей, гостиной или спальни. Garda — это эстетика спокойствия, прочности и изысканной простоты, рожденная у вод самого романтичного озера Италии. Размер: 120x40x76 см 1шт/2корбки Размер упаковки: 127x61x16; 69x56x16 см Вес нетто: 28кг Вес брутто: 30кг Гарантия 1 год

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1200 мм
  • Глубина400 мм
  • Высота760 мм

Параметры упаковки

  • Вес упаковки30.80 кг
  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела консоли

Товар в корзине

Стол-консоль Gerda, белый, золото
Стол-консоль Gerda, белый, золото
53 790
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 03.08.2022 Универсальные чехлы от 390 рублей
Универсальные чехлы от 390 рублей

Больше 4 тысяч чехлов на стулья из спандекса в наличии

Новость от 21.11.2022 Большая распродажа стульев со склада
Большая распродажа стульев со склада

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 05.12.2022 Места для всех. Складные стулья
Места для всех. Складные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности

Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.