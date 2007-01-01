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Настоящее фото товара Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон терра
10 оценок
от 80 990
Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон терра - фото 1

Стол Лепцит 1100, массив дуба, тон терра

Артикул: CH-089-411
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон терра;

Материал основания:массив дуба, тон терра;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина1100 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес36 кг
  • Материал каркасамассив дуба
  • Цветкоричневый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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