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Настоящее фото товара Стол Охрус 1600, массив дуба, тон терра, произведённого компанией ChiedoCover
Стол Охрус 1600, массив дуба, тон терра
10 оценок
от 133 690
Стол Охрус 1600, массив дуба, тон терра - фото 1

Стол Охрус 1600, массив дуба, тон терра

Артикул: CH-089-410
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1600 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Оригинальное дизайнерское решение. Невероятно притягателен своей стилистикой и качеством современных материалов. Данная модель создана как для деловой, так и домашней обстановки.

Материал ножек:массив дуба, тон терра;

Материал основания:массив дуба, тон терра;

Обивка:Отсутствует;

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина1600 мм
  • Глубина910 мм
  • Высота760 мм
  • Толщина столешницы40 мм
  • Вес35 кг
  • Материал каркасадуб
  • Цветкоричневый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Варианты размеров

Ширина ммГлубина ммВысота мм
1600910760
1800910760
2000910760
2400
910760
Характеристики товараИнструкция по эксплуатацииВарианты размеров
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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