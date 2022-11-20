Комплект для отдыха Терраса на 4 персоны

6 оценок

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Комплект для отдыха Терраса на 4 персоны

4.3
82 790 ₽
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Комплект для отдыха Терраса на 8 персоны

Характеристики товара

Описание

В комплект входят:

  • Диван, 1
  • Кресла, 2
  • Журнальный стол, 1
  • Мягкое сидение (комплект)

Комплект для отдыха «Терраса» – диван, два кресла и журнальный столик – придётся по душе даже самому привередливому ценителю плетёной мебели. Данный комплект не занимает много места. Он идеально подходит для небольших балкончиков и летних площадок. Удобная посадка и широкие подлокотники изделий позволяют полностью расслабиться телу после трудного и изнуряющего рабочего дня. А благодаря журнальному столику все необходимые предметы – пульт от телевизора, телефон, любимая книга или чашечка свежего чая – у вас всегда будут под рукой.

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Основные характеристики

  • Материал столешницыстекло
  • Цветбежевый
  • Материал подстольяротанг
  • Материалротанг

Варианты покрытия

Classic ВенгеClassic Венге
Classic ШоколадClassic Шоколад
Classic СоломенныйClassic Соломенный
Classic БелыйClassic Белый
Classic СерыйClassic Серый
Nature ЭбенNature Эбен
Nature ТростникNature Тростник
Nature МраморNature Мрамор
Nature ГрафитNature Графит

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