Характеристики товара
Описание
110 х 57 х H51, высота без стекла 50 см
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм
110 х 57 х H51, высота без стекла 50 см
каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм
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