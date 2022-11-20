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Стол журнальный GRAND - фото 1

Стол журнальный GRAND

12 оценок
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Стол журнальный GRAND 2

Характеристики товара

Описание

110 х 57 х H51, высота без стекла 50 см

каркас: алюминий, в комплекте стекло закаленное 6 мм

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