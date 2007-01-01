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Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 1Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 2Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 3Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 4Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый - фото 5
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Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый

Артикул: CH-076-895
9 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Лаунж-зона «Кон Панна С» из искусственного ротанга состоит из:

- двухместного дивана - (1370×800×800 мм).

- 2-х кресел "Равенна" - (570×680×810 мм).

- журнального столика со стеклянной столешницей (1000×500×420 мм).

В основе - алюминиевый каркас, оплетенный круглым искусственным ротангам ручным методом.Диван и кресла оснащены подушками со съемными чехлами.Цвет комплект - коричневый.


Габариты упаковки (ДШВ)
1400×800×830; 590×700×830 - 2 кор; 1030×530×440мм

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Вес51,5 кг
  • Материалалюминий, искусственный ротанг
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветкоричневый
  • Обивкаполиэстер

Параметры упаковки

  • Вес упаковки54.50 кг
  • Изделия стопируютсяНет

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Товар в корзине

Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый
Кон Панна С лаунж зона из искусственного ротанга, цвет коричневый
162 290
В корзине

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