Характеристики товара
Описание
Лаунж-зона «Кон Панна С» из искусственного ротанга состоит из:
- двухместного дивана - (1370×800×800 мм).
- 2-х кресел "Равенна" - (570×680×810 мм).
- журнального столика со стеклянной столешницей (1000×500×420 мм).
В основе - алюминиевый каркас, оплетенный круглым искусственным ротангам ручным методом.Диван и кресла оснащены подушками со съемными чехлами.Цвет комплект - коричневый.
Габариты упаковки (ДШВ)
1400×800×830; 590×700×830 - 2 кор; 1030×530×440мм
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Вес51,5 кг
- Материалалюминий, искусственный ротанг
- Материал каркасаалюминий
- Цветкоричневый
- Обивкаполиэстер
Параметры упаковки
- Вес упаковки54.50 кг
- Изделия стопируютсяНет