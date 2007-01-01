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Настоящее фото товара Стул Сэтл, экокожа, орех, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Сэтл, экокожа, орех
10 оценок
28 390
Товар в корзине. Перейти
Стул Сэтл, экокожа, орех - фото 1

Стул Сэтл, экокожа, орех

Артикул: CH-089-238
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стул "Сэтл" в черной матовой экокоже — это элегантный и современный элемент мебели, который идеально впишется в интерьер кафе или ресторана, создавая атмосферу стиля и комфорта. Его конструкция выполнена из дерева гевея в тон ореха, что придает изделию не только прочность, но и эстетическую привлекательность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина470 мм
  • Глубина570 мм
  • Высота810 мм
  • Ширина сиденья500 мм
  • Глубина сиденья450 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Вес6.3 кг
  • Материал каркасагевея
  • Цветчерный, орех
  • Обивкаэкокожа

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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